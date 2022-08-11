Apex Legends поставила очередной рекорд онлайна в Steam

9 августа в Apex Legends начался новый сезон под названием «Преследование». В шутер ввели нового героя Вэнтедж, обновили карту «Каньон Кингс» и добавили боевой пропуск. Судя по всему, игроки с большим энтузиазмом приняли обновление — да так, что пиковый онлайн проекта в Steam достиг своего исторического максимума в 511 676 пользователей. Вероятно, на этих выходных цифра может стать ещё выше.

Примечательно, что предыдущий рекорд составлял 412 тыс. игроков — почти на 100 тыс. геймеров меньше. Популярность Apex Legends продолжает расти: такими темпами игра скоро догонит Dota 2 и CS:GO, онлайн у которых держится в районе 600-800 тыс. пользователей ежедневно.

Apex Legends доступна на ПК в Steam и Origin, а также на консолях PlayStation и Xbox.