Apex Legends поставила очередной рекорд онлайна в Steam
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9 августа в Apex Legends начался новый сезон под названием «Преследование». В шутер ввели нового героя Вэнтедж, обновили карту «Каньон Кингс» и добавили боевой пропуск. Судя по всему, игроки с большим энтузиазмом приняли обновление — да так, что пиковый онлайн проекта в Steam достиг своего исторического максимума в 511 676 пользователей. Вероятно, на этих выходных цифра может стать ещё выше.
Примечательно, что предыдущий рекорд составлял 412 тыс. игроков — почти на 100 тыс. геймеров меньше. Популярность Apex Legends продолжает расти: такими темпами игра скоро догонит Dota 2 и CS:GO, онлайн у которых держится в районе 600-800 тыс. пользователей ежедневно.
Apex Legends доступна на ПК в Steam и Origin, а также на консолях PlayStation и Xbox.
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