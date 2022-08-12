Alone in the Dark, ремейк «Готики», Губка Боб и остальные важные игры с шоу THQ Nordic

THQ Nordic провела свою конференцию, на которой представила несколько игр и показала свежие трейлеры уже известных проектов. Мы собрали самое главное с мероприятия.

Alone in the Dark

Издатель официально представил новую Alone in the Dark. События психологического хоррора развернутся в 20-е годы прошлого века, главных героев будет двое, а разработчики обещают сделать попросту очень страшную игру. Дату выхода не называют, но релиз случится только на ПК, PS5 и Xbox Series.

Посетители gamescom (24–28 августа) смогут лично попробовать пролог грядущей новинки. Разработка стартовала три года назад и сейчас находится на стадии альфы.

Новость по теме Alone in the Dark, ремейк «Готики», Губка Боб и остальные важные игры с шоу THQ Nordic

Ремейк Gothic

Показали свежий трейлер ремейка культовой «Готики». Геймплея не показали, лишь очень длинное подземелье с нападением монстров на бедных работяг. Дату выхода не назвали.

Tempest Rising

3D Realms анонсировала новую стратегию в реальном времени — перед нами наследница Command & Conquer: Generals.

Jagged Alliance 3

Свежий трейлер третьей части культовой тактической серии. Возвращение к корням.

Анонсирована Space for Sale — симулятор бесконечного строительства на чужой планете.

Анонсирована глобальная стратегия Knights of Honor 2. Релиз – в 2023 году на ПК.

Свежий трейлер ещё одной стратегии — The Valiant.

Свежий трейлер Outcast 2: A New Beginning — это сиквел старой игры в открытом мире. Главный герой оказывается на чужой планете, которую в итоге ему придётся спасти. Из особенностей — джетпак!

Анонсирована гонка Wreckreation, за которую отвечают бывшие создатели Burnout и Need for Speed: Hot Pursuit. Над спокойным городом внезапно возникают огромные треки с безумными проездами. По ним и предстоит гонять. Игроки смогут создавать и собственные треки.

Это смесь Burnout, Flatout, Need for Speed и немного Split/Second!

Анонсирован реслинг AEW: Fight Forever — конкурент WWE.

Свежий трейлер аркады Stuntfest: World Tour про выполнение различных трюков.

Свежий трейлер платформера SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake, в котором Губка Боб и его друзья будут путешествовать по разным временам.

В самом конце THQ Nordic тизернула новую игру по мотивам «Южного парка», отметив, что у неё ещё около 25 неанонсированных проектов.