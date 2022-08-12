Alone in the Dark, ремейк «Готики», Губка Боб и остальные важные игры с шоу THQ Nordic

THQ Nordic провела свою конференцию, на которой представила несколько игр и показала свежие трейлеры уже известных проектов. Мы собрали самое главное с мероприятия.
Alone in the Dark
Издатель официально представил новую Alone in the Dark. События психологического хоррора развернутся в 20-е годы прошлого века, главных героев будет двое, а разработчики обещают сделать попросту очень страшную игру. Дату выхода не называют, но релиз случится только на ПК, PS5 и Xbox Series.
Посетители gamescom (24–28 августа) смогут лично попробовать пролог грядущей новинки. Разработка стартовала три года назад и сейчас находится на стадии альфы.
Ремейк Gothic
Показали свежий трейлер ремейка культовой «Готики». Геймплея не показали, лишь очень длинное подземелье с нападением монстров на бедных работяг. Дату выхода не назвали.
Tempest Rising
3D Realms анонсировала новую стратегию в реальном времени — перед нами наследница Command & Conquer: Generals.
Jagged Alliance 3
Свежий трейлер третьей части культовой тактической серии. Возвращение к корням.
Анонсирована Space for Sale — симулятор бесконечного строительства на чужой планете.
Анонсирована глобальная стратегия Knights of Honor 2. Релиз – в 2023 году на ПК.
Свежий трейлер ещё одной стратегии — The Valiant.
Свежий трейлер Outcast 2: A New Beginning — это сиквел старой игры в открытом мире. Главный герой оказывается на чужой планете, которую в итоге ему придётся спасти. Из особенностей — джетпак!
Анонсирована гонка Wreckreation, за которую отвечают бывшие создатели Burnout и Need for Speed: Hot Pursuit. Над спокойным городом внезапно возникают огромные треки с безумными проездами. По ним и предстоит гонять. Игроки смогут создавать и собственные треки.
Анонсирован реслинг AEW: Fight Forever — конкурент WWE.
Свежий трейлер аркады Stuntfest: World Tour про выполнение различных трюков.
Свежий трейлер платформера SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake, в котором Губка Боб и его друзья будут путешествовать по разным временам.
В самом конце THQ Nordic тизернула новую игру по мотивам «Южного парка», отметив, что у неё ещё около 25 неанонсированных проектов.
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