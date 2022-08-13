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Фильм True Sight про победу Team Spirit на The International 10 получил трейлер и дату выхода

Докфильм True Sight про победу Team Spirit на The International 10 выйдет в конце сентября
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Перед финальным матчем верхней сетки турнира PGL Arlington Major 2022 разработчики Dota 2 представили трейлер нового документального фильма серии True Sight, посвящённого The International 2022.

Он расскажет о финальном матче чемпионата мира по Dota 2 между российской Team Spirit и PSG.LGD из Китая. Фильм появится в открытом доступе на YouTube, Steam и других платформах 24 сентября — за три недели до начала следующего The International.

Обычно в фильмах True Sight авторы показывают переговоры игроков во время и между матчами, чтобы приоткрыть закулисье финала обычному зрителю. Самые красочные моменты игр Valve раскрывает с помощью анимаций персонажей и способностей. Судя по трейлеру, в этот раз Valve сделает то же самое.

Юбилейный The International 10 прошёл в ноябре 2021 года в Бухаресте. Победу на крупнейшем чемпионате по Dota 2 одержала российская команда Team Spirit, которая выиграла рекордный для киберспорта приз в размере $ 18, 2 млн.

Мы ждали этого 10 лет. Наша команда Team Spirit выиграла The International! Мы ждали этого 10 лет. Наша команда Team Spirit выиграла The International!
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