Нейросеть нарисовала героев Overwatch в реалистичном стиле
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Пользователь Reddit через нейросеть Stable Diffusion показал, как мультяшные герои Overwatch могут выглядеть в реалистичном стиле. Какие-то персонажи получились близкими к своему первоисточнику, тогда как другие сильно отличаются.
Кэсседи
Заря
Крысавчик
Ана
Фарра
Эхо
Райнхард
Турбосвин
Ангел
Таран
Жнец
Сигма
Дива (D.Va)
Батиста
Сомбра
Торбьорн
Ориса
Уинстон
Мойра
Бригитта
Лусио
Солдат-76
Гэндзи
Мэй
Королева Джанкертауна
Overwatch скоро закончит своё существование, а вместо него Blizzard запустит условно-бесплатную Overwatch 2 — туда перенесут практически всю экипировку, статистику и скины игроков. Начало раннего доступа сиквела намечено на 4 октября 2022 года. Шутер выпустят на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.
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