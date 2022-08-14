Нейросеть нарисовала героев Overwatch в реалистичном стиле

Пользователь Reddit через нейросеть Stable Diffusion показал, как мультяшные герои Overwatch могут выглядеть в реалистичном стиле. Какие-то персонажи получились близкими к своему первоисточнику, тогда как другие сильно отличаются.

Кэсседи

Заря

Крысавчик

Ана

Фарра

Эхо

Райнхард

Турбосвин

Ангел

Таран

Жнец

Сигма

Дива (D.Va)

Батиста

Сомбра

Торбьорн

Ориса

Уинстон

Мойра

Бригитта

Лусио

Солдат-76

Гэндзи

Мэй

Королева Джанкертауна

Overwatch скоро закончит своё существование, а вместо него Blizzard запустит условно-бесплатную Overwatch 2 — туда перенесут практически всю экипировку, статистику и скины игроков. Начало раннего доступа сиквела намечено на 4 октября 2022 года. Шутер выпустят на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.