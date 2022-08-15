В России заканчиваются премиальные наушники и звуковое оборудование

В России начался дефицит премиальных наушников стоимостью свыше 10 000 рублей. Проблемы с поставками образовались после того, как крупные компании вроде Sennheiser, Marshall и Sony прекратили продавать свои товары в РФ. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на нескольких дистрибуторов электроники.

Так, в diHouse в направлении «Аксессуары» считают, что запасов наушников хватит ещё на квартал, однако полки пустеют быстрее, чем пополняются новым товаром. В «Марвел-Дистрибуции» отметили, что многие бренды, включая Marshall, Sennheiser, Samsung, Sony, перестали отгружать свои товары, хоть официально и не покидали российский рынок. Розничные магазины не стали комментировать проблемы с поставками. Место ушедших компаний тем временем пытаются занять китайские производители — например, Edifier.

Представители музыкальной индустрии заявили, что устройства брендов вроде Yamaha, Sennheiser и Shure используются для домашних студий и стационарных концертов. Уход компаний с рынка обеспокоил в том числе и звукорежиссёров концертных площадок в регионах.

Тем временем в крупных российских маркетплейсах не ожидают дефицита, а недостаток планируют компенсировать параллельным импортом. Однако эксперты считают, что среди подобных наушников могут быть поддельные устройства и что их число со временем будет только расти.