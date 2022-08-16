У российской Virtus.pro отобрали приглашение на The International 2022 по Dota 2

Разработчики Dota 2 подтвердили, что российская команда Virtus.pro (выступает под нейтральным тегом Outsiders) набрала в рейтинге Dota Pro Circuit на одно очко меньше, чем Fnatic — а потому не получит прямой инвайт на чемпионат мира The International 2022 в Сингапуре.
Ранее на сайте Valve появилась информация, что «медведи» набрали не 1020.055 очка, а 1019 — это не позволило Virtus.pro обогнать Fnatic, которая по итогам профессионального сезона-2021/2022 набрала ровно 1020 очков.
Разница в подсчётах вызвана тем, что разработчики Dota 2 по какой-то причине решили округлять все штрафные данные до большего целого. Так, у VP вместо 28,2 балла после замены Ивана Pure Москаленко вычли 29 очков, ещё 0,25 в пользу уменьшения пересчитали ранее.
Фото: Valve
Отборочный турнир к The International 2022 по Dota 2 пройдёт с 3 по 18 сентября. Сильнейшая команда Восточной Европы отправится в групповой этап турнира, ещё две примут участие в квалификации последнего шанса.
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