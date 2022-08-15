У Virtus.pro могут отобрать приглашение на The International 11. Всё из-за подсчёта очков

Российский клуб Virtus.pro может не получить прямого приглашения от Valve на чемпионат мира The International по Dota 2. На официальном сайте профессионального рейтинга Dota Pro Circuit команда не вошла в число 12 лучших по итогам сезона.
Обычно киберспортсмены и аналитики ориентируются на данные независимого портала Liquipedia. Согласно им, команда из России (из-за санкций выступает под нейтральным названием Outsiders) набрала 1020,05 очка, что на 0,05 больше, чем у азиатской Fnatic.
Фото: Liquipedia.net
На официальном сайте Valve ситуация другая: у Fnatic всё ещё 1020 очков, а у Outsiders (Virtus.pro) — 1019, и напрямую на The International 2022 выходит команда из Юго-Восточной Азии.
Расхождение в числах можно объяснить тем, что система на сайте Valve сокращает все значения до целых значений, игнорируя десятые и сотые доли, поэтому VP получила больший штраф за замены во время сезона.
Фото: Dota2.com
Официально Valve не комментирует эту информацию — аналитики считают, что в компании могли ошибиться. Разработчики Dota 2 ещё не оглашали список команд, которые будут приглашены на октябрьский чемпионат мира The International 2022.
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