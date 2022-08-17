Девушка в Tinder заставляла парней проходить NieR: Automata, а потом «кидала» их

Удивительная история произошла в зарубежном Tinder: девушка Джен заставила примерно 22 парней познакомиться с NieR: Automata, после чего «кинула» их — пропала и больше не отвечала. Никакого личного знакомства так и не произошло.

Я никогда не говорила, что пересплю с ними или что-то такое, большую часть времени я просто много говорила об этой игре и рекомендовала её. Чем выше продажи, тем больше игр от Йоко Таро.

Как вспоминает девушка, многие парни быстро соглашались познакомиться с NieR: Automata, поскольку они даже поверить не могли, что таким образом смогут завоевать сердце девушки. Часть ребят даже прошли игру и активно обсуждали с девушкой разные финалы.

Джен, кстати, действительно большая фанатка игр Йоко Таро и NieR: Automata в частности.

Коллекция девушки

Как отмечает Джен, в родном городе ей было не с кем обсудить NieR: Automata, поэтому она решила попытать удачу в Tinder. Однако и там большинство не хотели вдаваться в детали авторского творения, ограничиваясь чем-то вроде: «Ну да, это хорошая игра, но там особо нечего обсуждать».

Что ещё забавнее: сам Йоко Таро подписался на профиль девушки ещё несколько лет назад, когда она нарисовала пикантный фанатский арт с главными героинями игры.