Девушка в Tinder заставляла парней проходить NieR: Automata, а потом «кидала» их

Удивительная история произошла в зарубежном Tinder: девушка Джен заставила примерно 22 парней познакомиться с NieR: Automata, после чего «кинула» их — пропала и больше не отвечала. Никакого личного знакомства так и не произошло.
Я никогда не говорила, что пересплю с ними или что-то такое, большую часть времени я просто много говорила об этой игре и рекомендовала её. Чем выше продажи, тем больше игр от Йоко Таро.
Как вспоминает девушка, многие парни быстро соглашались познакомиться с NieR: Automata, поскольку они даже поверить не могли, что таким образом смогут завоевать сердце девушки. Часть ребят даже прошли игру и активно обсуждали с девушкой разные финалы.
Джен, кстати, действительно большая фанатка игр Йоко Таро и NieR: Automata в частности.
Коллекция девушки
Как отмечает Джен, в родном городе ей было не с кем обсудить NieR: Automata, поэтому она решила попытать удачу в Tinder. Однако и там большинство не хотели вдаваться в детали авторского творения, ограничиваясь чем-то вроде: «Ну да, это хорошая игра, но там особо нечего обсуждать».
Что ещё забавнее: сам Йоко Таро подписался на профиль девушки ещё несколько лет назад, когда она нарисовала пикантный фанатский арт с главными героинями игры.
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