Не прошло и года: в Windows 11 добавят возможность перетаскивать файлы на панель задач

По данным источников издания The Verge, следующее крупное обновление для Windows 11 выйдет 20 сентября 2022 года. Апдейт привнесёт с собой множество изменений, включая усовершенствованный «Диспетчер задач» с тёмной темой, улучшенное меню «Пуск» и обновлённые анимации.

Но главной фишкой патча станет возможность перетаскивать файлы и ярлыки на панель задач. Подобная возможность есть почти во всех предыдущих версиях ОС, но в Windows 11 разработчики её убрали. В Microsoft объясняли это тем, что опция некорректно работала с переработанной панелью задач. Судя по всему, компания исправила все потенциальные ошибки классической функции.

Фото: Microsoft

Также Microsoft планирует выпустить ещё одно обновление до конца года, в котором разработчики добавят вкладочный интерфейс в «Проводнике». Когда именно выйдет апдейт, не сообщается.