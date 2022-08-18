Источник: GTA 6 будут расширять через новые города
Поделиться
Инсайдер Tez2 поделился новыми подробностями GTA 6. По информации его источников, Rockstar будет выпускать для долгожданного экшена сюжетные дополнения с новыми городами, островами и миссиями. Они будут напоминать нечто в духе локаций Кайо Перико и Северного Янктона из GTA 5.
Что касается новых городов, то мы получим что-то в духе Кайо Перико или Северного Янктона. Таким образом Rockstar сможет выпускать ограбления для новой GTA Online с каждым апдейтом. Если нам повезёт, время от времени мы сможем посещать новые города.
Tez2 косвенно подтвердил слова других инсайдеров, которые говорили о постепенном расширении карты в GTA 6. Изначально Rockstar якобы планировала сделать невероятно огромный мир, но в итоге авторы решили выпустить более компактную карту, которую можно будет расширить время от времени.
Новость по темеОгромный мир и героиня-латиноамериканка: новые детали GTA 6
Комментарии
- 18 августа 2022
-
15:59
-
15:34
-
15:03
-
14:36
-
14:08
-
13:37
-
13:05
-
12:36
-
11:41
-
11:23
-
11:16
-
11:05
-
10:43
-
10:24
-
10:10
-
09:44
- 17 августа 2022
-
19:58
-
19:54
-
19:28
-
19:08
-
18:53
-
18:49
-
18:42
-
18:27
-
17:53
-
17:31
-
17:28
-
17:02
-
16:27
-
15:59
-
15:23
-
14:51
-
14:27
-
13:58
-
13:57
Партнерский контент