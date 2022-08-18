Источник: GTA 6 будут расширять через новые города

Инсайдер Tez2 поделился новыми подробностями GTA 6. По информации его источников, Rockstar будет выпускать для долгожданного экшена сюжетные дополнения с новыми городами, островами и миссиями. Они будут напоминать нечто в духе локаций Кайо Перико и Северного Янктона из GTA 5.

Что касается новых городов, то мы получим что-то в духе Кайо Перико или Северного Янктона. Таким образом Rockstar сможет выпускать ограбления для новой GTA Online с каждым апдейтом. Если нам повезёт, время от времени мы сможем посещать новые города.

Tez2 косвенно подтвердил слова других инсайдеров, которые говорили о постепенном расширении карты в GTA 6. Изначально Rockstar якобы планировала сделать невероятно огромный мир, но в итоге авторы решили выпустить более компактную карту, которую можно будет расширить время от времени.