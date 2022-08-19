«Телеграм», TikTok, Discord, Pinterest и Zoom будут помечать как нарушителей законов РФ
Поделиться
Роскомнадзор обязал поисковые системы информировать пользователей о том, что ряд иностранных IT-компаний нарушают российские законы. Речь идёт о «Телеграм», TikTok, Discord, Pinterest и Zoom.
В ведомстве заявили, что вышеупомянутые сервисы не соблюдают порядок удаления запрещённой информации.
Вышеуказанные ИТ-компании не соблюдают порядок удаления запрещённой информации и основные обязанности, установленные федеральным законом № 236-ФЗ «О деятельности иностранных лиц в сети «Интернет» на территории РФ».
Принятые меры информирующего характера будут действовать до полного устранения иностранными компаниями нарушений российского законодательства.
Ещё в июле Роскомнадзор обязал поисковики помечать Twitch, а затем и Wikimedia Foundation.
Новость по темеВ России Twitch будут помечать как нарушителя законов страны
Комментарии
- 19 августа 2022
-
17:33
-
16:39
-
16:05
-
16:03
-
15:38
-
15:11
-
14:31
-
14:20
-
14:13
-
13:56
-
13:54
-
13:36
-
13:08
-
12:38
-
11:50
-
11:09
-
10:46
-
10:33
-
10:22
-
10:01
-
09:48
- 18 августа 2022
-
20:43
-
20:10
-
19:32
-
19:31
-
19:17
-
19:01
-
18:35
-
18:06
-
17:45
-
17:37
-
17:29
-
17:24
-
17:01
-
16:29
Партнерский контент