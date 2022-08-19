«Телеграм», TikTok, Discord, Pinterest и Zoom будут помечать как нарушителей законов РФ

Роскомнадзор обязал поисковые системы информировать пользователей о том, что ряд иностранных IT-компаний нарушают российские законы. Речь идёт о «Телеграм», TikTok, Discord, Pinterest и Zoom.

В ведомстве заявили, что вышеупомянутые сервисы не соблюдают порядок удаления запрещённой информации.

Вышеуказанные ИТ-компании не соблюдают порядок удаления запрещённой информации и основные обязанности, установленные федеральным законом № 236-ФЗ «О деятельности иностранных лиц в сети «Интернет» на территории РФ».



Принятые меры информирующего характера будут действовать до полного устранения иностранными компаниями нарушений российского законодательства.

Ещё в июле Роскомнадзор обязал поисковики помечать Twitch, а затем и Wikimedia Foundation.