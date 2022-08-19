В Госдуму внесли законопроект о принудительном лицензировании западного контента

В Госдуму внесли законопроект о принудительном лицензировании контента, на который правообладатели из «недружественных» стран (или лица под их влиянием) отозвали лицензии. Под ним имеются в виду кинопроизведения, компьютерные программы, музыкальные коллекции, литературные и другие произведения.

Условие для выдачи принудительной лицензии — полная недоступность объекта авторских и смежных прав на рынке. По мнению депутата Андрея Кузнецова, подобная мера поможет защитить российский бизнес, который «занимался распространением контента и теперь терпит убытки», зарубежных авторов, которые перестали получать выплаты, и предотвратит развитие пиратства в России.

О разработке законопроекта стало известно ещё в апреле 2022 года. Тогда против меры выступила ассоциация «Интернет-видео», в которую входят российские онлайн-кинотеатры ivi, Okko, «Амедиатека», Start и viju. Представители сервисов назвали инициативу «легализацией пиратства». Подобная мера, по их мнению, может привести к полной блокировке приложений российских онлайн-кинотеатров на мобильных платформах и ТВ-приставках.