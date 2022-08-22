«Человек-паук» показал лучший старт среди всех ПК-игр PlayStation в Британии

По данным издания GamesIndustry.biz, «Человек-паук» стал самым успешным запуском в Англии за всю историю ПК-игр Sony. Конкретных цифр портал не приводит, однако «Дружелюбный сосед» стартовал лучше предыдущего лидера God of War на целых 26%.

«Человек-паук» также вошёл в четвёрку самых успешных игр в 2022 году, уступил лишь Elden Ring, Total War: Warhammer 3 и LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Действительно неплохой старт для проекта, который разрывал чарты в далёком 2018 году.

Ремастер «Человека-паука» вышел на ПК 12 августа, а уже осенью на компьютеры портируют «Человека-паука: Майлз Моралес». Кроме того, до конца года на платформе должен выйти сборник Uncharted: Legacy of Thieves Collection, который включает в себя четвёртую часть и дополнение The Lost Legacy,