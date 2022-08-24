EA Sports выпустила прощальный патч для FIFA 22

На дворе конец августа, а EA Sports продолжает выпускать патчи для FIFA 22. 17-е обновление авторы посвятили совсем уж небольшим ошибкам: просадке частоты кадров в кооперативном меню Ultimate Team и неверной прорисовке газона на заднем плане в некоторых режимах. Кроме того, разработчики по традиции обновили некоторые формы.

Судя по всему, это одно из последних обновлений для футбольного симулятора. Уже 30 сентября состоится релиз FIFA 23, которая обещает стать одной из лучших частей серии. Напомним, в 2023 году мы будем играть в EA Sports FC, а культовый бренд отойдёт к организации ФИФА.

17-й апдейт уже вышел на ПК в Steam и Origin, а до консолей патч доберётся чуть позже. Скорее всего, это произойдёт уже на следующей неделе.