В четвёртом сезоне «Пацанов» сыграет звезда «Ходячих мертвецов» Джеффри Дин Морган

Amazon и Sony Pictures Television объявили, что каст четвёртого сезона сериала «Пацаны» пополнил Джеффри Дин Морган. Он больше всего известен как Ниган Смит — один из главных антагонистов «Ходячих мертвецов».

Кого именно сыграет Дин Морган в «Пацанах», неизвестно, однако актёр появится как минимум в нескольких эпизодах четвёртого сезона. Ранее артист уже играл у шоураннера Эрика Крипке — он исполнил роль Джона Винчестера в «Сверхъестественном». Сценарист уже несколько раз предлагал Дину Моргану принять участие в супергеройском проекте, однако ему всё время не хватало свободного времени в рабочем графике.

Тем временем съёмки четвёртого сезона «Пацанов» в самом разгаре. На днях актёры опубликовали совместное фото со съёмочного процесса — и оно в духе всего сериала.