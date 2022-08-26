EA опубликовала полный список клубов и сборных в FIFA 23. России там нет

EA Sports опубликовала полный список команд и сборных, которые появятся в FIFA 23. И здесь без каких-либо сюрпризов — в игру добавят практически все существующие лиги и сборные, за исключением России, Беларуси и некоторых других стран.

К сожалению, в этом году фанаты сборной Бразилии остались не у дел — команда вновь будет состоять из абсолютно неизвестных футболистов с аутентичными формой и логотипами. Судя по всему, EA так и не удалось заполучить лицензию на бразильских игроков. Однако в режиме Ultimate Team Неймар и компания, конечно же, будут — клубный уровень отсутствие лицензии не затрагивает.

Что касается женских команд, то в FIFA 23 можно будет поиграть за клубы английского и французского чемпионатов, а также за все самые сильные сборные: от Аргентины, Англии и Франции до Португалии, Испании и США. С полным списком доступных коллективов можно ознакомиться на специальной страничке.

FIFA 23 выходит 30 сентября на ПК и консолях.