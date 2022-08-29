Telegram изъял 70% всех никнеймов мессенджера. Лучшие из них разыграют на аукционе
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Создатель Telegram Павел Дуров заявил, что в августе сервис удалил из публичного доступа адреса каналов, которые были пусты или неактивны в течение последнего года. Бóльшую часть из них вернут для использования, но с алгоритмическими и геолокационными ограничениями. Всё дело в том, что ранее они были использованы людьми для киберсквоттинга — регистрации доменных имён, содержащих торговую марку, принадлежащую другому лицу, с целью их дальнейшей перепродажи или недобросовестного использования.
До недавнего времени 70% всех никнеймов Telegram были зарезервированы в неактивных каналах киберсквоттерами из Ирана. В результате образовалось «кладбище» имён, которые нагружали результаты поиска и мешали пользователям Telegram выбрать подходящие адреса для своих учётных записей, групп и каналов.
Интересно, что самые ценные короткие имена в «Телеграме» можно будет выиграть через аукцион, чтобы мотивировать владельцев использовать их с толком. Кроме того, мессенджер получил поддержку ссылок в формате username.t.me для каждого пользователя.
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