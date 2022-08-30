Долгожданная стратегия Victoria 3 выйдет в конце октября

Paradox анонсировала дату выхода долгожданной Victoria 3 — стратегия поступит в продажу 25 октября 2022 года на ПК и в сервисе Game Pass. В честь этого авторы опубликовали стильный трейлер к старту сбора предзаказов.

Игру уже можно предзаказать в Steam, в России проект стоит 2499 рублей за обычное издание и 3999 рублей — за расширенное. За предзаказ игрокам подарят набор отреставрированной музыки из Victoria 2.

Victoria 3 — глобальная стратегия с упором на внутреннюю экономику и развитие собственного населения. Игра охватывает всемирную историю периода с 1836 по 1936 год и позволяет игроку управлять любой страной в этот период времени. Пользователю необходимо привести государство к процветанию и следить за жизнью его граждан.