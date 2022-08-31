Появились детали боевой системы и свежие скриншоты God of War Ragnarok

Sony начинает потихоньку рекламировать God of War Ragnarok — игра стала главной темой свежего номера издания Game Informer, а разработчики поделились новыми скриншотами и деталями.
Ведущие дизайнеры боевой системы Михир Шет и Денни Йех рассказали о боях в игре. По их словам, в основе боёвки лежит одна философия — Кратос как бы «играет со своей добычей». Разработчики отметили, что им хотелось создать увлекательные системы, чтобы заинтересовать игроков и сделать геймплей разнообразным.
И когда мы посмотрели на сражения в прошлой игре, мы подумали: «Мы можем продвинуться дальше, мы можем найти новые игрушки и способы игры с врагами». В основном мы руководствовались этим.
На примере одной фишки авторы рассказали о её применении. В God of War при нажатии на геймпаде кнопки с треугольником к Кратосу возвращался топор Левиафан, если его не было в руках. Если был, то ничего не происходило и, по сути, кнопка оставалась бесполезной. В Ragnarok разработчики исправили это и теперь при нажатии будет выполнена фирменная атака оружием. У Левиафана это будет удар льдом, а использование Клинков Хаоса позволит применять огонь.
Свежие скриншоты
Ещё Шет и Йех подтвердили, что каждый бой будет напряжённым, а противники будут становиться смертоноснее по мере прохождения игры. Авторы пообещали, что настоящие любители хардкорного геймплея точно оценят Ragnarok по достоинству. Обновления получат и щиты, поскольку в Ragnarok их будет несколько со своими уникальными свойствами.
God of War Ragnarok выйдет 9 ноября на PS4 и PS5.
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