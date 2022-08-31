Утёк геймплей Call of Duty: Modern Warfare 2 с погоней на пикапе

В сеть утёк геймплей из сюжетной кампании Call of Duty: Modern Warfare 2. Конечно, посмотреть фрагменты в хорошем качестве не получится, поскольку запись осуществлялась с экрана.

Несмотря на это, рассмотреть игровой процесс всё же можно. В ролике видно, как главный герой перестреливается в пикапе на ходу, садится за руль, а потом оказывается в воде и выплывает. Также в видео можно увидеть и другие моменты.

Modern Warfare 2 выйдет 28 октября, однако обладатели предзаказов получат доступ к сюжетной кампании уже 20 октября. А с 22 по 26 сентября пройдёт бета-тестирование на всех платформах. Шутер выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

Конечно, Modern Warfare 2 можно будет пройти и в кооперативе. Также будут полноценные мультиплеерные баталии.