Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фил Спенсер: Call of Duty, Diablo и Overwatch попадут в Xbox Game Pass

Фил Спенсер: Call of Duty, Diablo и Overwatch попадут в Xbox Game Pass
Комментарии

В Британии объявили о расширении процесса рассмотрения сделки Microsoft с Activision Blizzard. Регуляторы вызывает опасения, что поглощение может негативно сказаться на конкуренции в области клауд-гейминга.

В свете этого глава игрового направления корпорации Фил Спенсер выпустил открытое письмо на сайте Microsoft, где в очередной раз подчеркнул новое видение гейминга для Xbox.

Игры для всех и везде.

Там же он внезапно подтвердил, что Diablo, Call of Duty, Overwatch и другие игры брендов Activision Blizzard действительно появятся в подписке Xbox Game Pass. Он не стал уточнять, в каком виде и когда, но это в том или ином виде случится.

Вряд ли новые Call of Duty в ближайшие три года появятся по подписке, поскольку между Activision и PlayStation действует эксклюзивный контракт, но после 2025 года — легко. Следим за развитием событий!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022