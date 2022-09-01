Фил Спенсер: Call of Duty, Diablo и Overwatch попадут в Xbox Game Pass

В Британии объявили о расширении процесса рассмотрения сделки Microsoft с Activision Blizzard. Регуляторы вызывает опасения, что поглощение может негативно сказаться на конкуренции в области клауд-гейминга.
В свете этого глава игрового направления корпорации Фил Спенсер выпустил открытое письмо на сайте Microsoft, где в очередной раз подчеркнул новое видение гейминга для Xbox.
Игры для всех и везде.
Там же он внезапно подтвердил, что Diablo, Call of Duty, Overwatch и другие игры брендов Activision Blizzard действительно появятся в подписке Xbox Game Pass. Он не стал уточнять, в каком виде и когда, но это в том или ином виде случится.
Вряд ли новые Call of Duty в ближайшие три года появятся по подписке, поскольку между Activision и PlayStation действует эксклюзивный контракт, но после 2025 года — легко. Следим за развитием событий!
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