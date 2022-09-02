Аналитик STORM поделился прогнозами на квалификации TI11 в Battle Pass для Dota 2
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Комментатор и аналитик Алексей STORM Туманов опубликовал в своих соцсетях предсказания перед региональными отборочными The International 2022 по Dota 2.
В соответствующем разделе Battle Pass он выставил предполагаемых победителей квалификаций — в список вошли Soniqs, Invictus Gaming и Virtus.pro (Outsiders), а также Wolf Team, Nigma Galaxy и T1.
Фото: Алексей STORM Туманов
Владельцы боевого пропуска в Dota 2 могут получить по 500 очков за каждый верный прогноз, то есть улучшить TI11 Battle Pass сразу на три уровня. Прогнозы на региональные отборочные доступны до начала турнира, хотя точное время в игре не указано.
Квалификации на чемпионат мира The International 2022 по Dota 2 пройдут с 3 по 17 сентября в шести основных регионах.
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