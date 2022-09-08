Перуанская Hokori вышла на The International 2022 по Dota 2

Квалификация на The International 2022 для команд Южной Америки завершилась успехом коллектива Hokori из Перу. В финальном матче пятёрка Энтони Gardick Лопеза уверенно переиграла Infamous — 3:0.

По итогам отборочного турнира Hokori напрямую вышла в групповой этап чемпионата мира по Dota 2. Infamous и Tempest выступят в предварительной стадии турнира Last Chance Qualifier вместе с призёрами из других регионов.

Фото: Liquipedia.net

Ранее в основную стадию The International 2022 прошла российская BetBoom Team, в квалификации последнего шанса наш регион представят Virtus.pro (Outsiders) и Natus Vincere.

С 8 по 13 сентября путёвки на главный турнир года разыграют команды из Китая и Северной Америки, затем борьбу начнут представители Западной Европы и Юго-Восточной Азии.