Для новой Battlefield представили студию Ridgeline Games

Electronic Arts презентовала компанию Ridgeline Games. Она последней пополнила список внутренних студий корпорации. Как ранее сообщала EA, студией руководит ветеран индустрии Маркус Лейто. В начале 2000-х Маркус приложил руку к созданию вселенной Halo, он также работал в Gearbox Software и Microsoft Game Studios.
Для меня большая честь иметь возможность сотрудничать с DICE и Ripple Effect и возглавить работу по развитию сюжета и персонажей в серии Battlefield.
После ухода из Bungie Лейто основал компанию V1 Interactive и выпустил экшен Disintegration. Игра не оправдала вложенных средств, студия закрылась менее чем через год после выхода её дебютного проекта.
Ridgeline Games в настоящее время формирует штат, где будет цениться голос каждого сотрудника и не будет переработок. Пока неизвестно, над кампанией какой игры будет работать команда Маркуса, об этом EA умолчала. Возможно, сюжет выйдет в качестве DLC для Battlefield 2042, но есть вероятность, что его готовят для новой части.
В декабре прошлого года стало известно, что EA взялась за исправление ошибок Battlefield 2042 и запустила разработку как минимум двух новых частей Battlefield. А новым руководителем бренда Battlefield назначили Винса Зампеллу — создателя Call of Duty, Medal of Honor, Titanfall и Apex Legends.
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