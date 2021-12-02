Последствия провала Battlefield 2042: EA представила новое будущее бренда

Первые последствия спорного запуска Battlefield 2042 уже заметны: новым руководителем бренда Battlefield неожиданно стал сам Винс Зампелла — глава студий Respawn и Ripper Effect, а также автор Call of Duty, Medal of Honor, Titanfall и Apex Legends.
В разработке находится как минимум две новые полноценные Battlefield. За первую отвечает Ripple Effect, авторы Battlefield Portal, а за вторую — новая студия EA в Сиэтле, которую возглавляет дизайнер Halo Маркус Лейто. Последняя станет сюжетным релизом. Все игры развернутся в общей вселенной.
Исправлением самой Battlefield 2042 займутся всё те же три студии — DICE, Ripple Effect и EA Seattle. Изначально план был другой — Ripple Effect (бывшая DICE LA) после выхода Battlefield 2042 должна была уйти делать свою игру.
И напоследок: текущий глава DICE Оскар Габриельсон покинет должность.
- 2 декабря 2021
-
20:10
-
19:23
-
19:16
-
18:59
-
18:36
-
18:09
-
17:57
-
17:44
-
17:12
-
16:53
-
16:24
-
15:51
-
15:42
-
15:04
-
14:45
-
14:43
-
14:20
-
13:50
-
13:43
-
13:20
-
13:17
-
13:00
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
11:35
-
11:30
-
10:40
-
10:17
-
09:58
-
09:40
-
09:24
-
09:06
-
08:44
-
08:25