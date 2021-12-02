Последствия провала Battlefield 2042: EA представила новое будущее бренда

Первые последствия спорного запуска Battlefield 2042 уже заметны: новым руководителем бренда Battlefield неожиданно стал сам Винс Зампелла — глава студий Respawn и Ripper Effect, а также автор Call of Duty, Medal of Honor, Titanfall и Apex Legends.

В разработке находится как минимум две новые полноценные Battlefield. За первую отвечает Ripple Effect, авторы Battlefield Portal, а за вторую — новая студия EA в Сиэтле, которую возглавляет дизайнер Halo Маркус Лейто. Последняя станет сюжетным релизом. Все игры развернутся в общей вселенной.

Исправлением самой Battlefield 2042 займутся всё те же три студии — DICE, Ripple Effect и EA Seattle. Изначально план был другой — Ripple Effect (бывшая DICE LA) после выхода Battlefield 2042 должна была уйти делать свою игру.

И напоследок: текущий глава DICE Оскар Габриельсон покинет должность.