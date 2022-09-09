Virtus.pro, G2 и FaZe сохранили лидерство в группе B на ESL Pro League S16 по CS:GO

Все три лидеры группы B ESL Pro League Season 16 по Counter-Strike: Global Offensive смогли одержать победы во 2-м туре чемпионата и оторвались от аутсайдеров сразу на шесть очков.

Российская Virtus.pro (из-за санкций выступает под названием Outsiders) уверенно обыграла For The Win Esports из Португалии. G2 в напряжённой борьбе переиграла BIG (19:17, 19:16), а FaZe в трёх сетах оказалась сильнее бразильской MIBR.

В третьем турнире Virtus.pro встретится с FaZe Clan, G2 Esports проверит на прочность FTW, а MiBR сыграет с BIG. Матчи пройдут 9 сентября, начало — в 13:30 по московскому времени.

ESL Pro League Season 16 по CS:GO с призовым фондом $ 835 тыс. проходит с 31 августа по 2 ноября на Мальте. По итогам группы А в плей-офф вышли Team Vitality, Fnatic и Natus Vincere.