Virtus.pro, G2 и FaZe сохранили лидерство в группе B на ESL Pro League S16 по CS:GO

Все три лидеры группы B ESL Pro League Season 16 по Counter-Strike: Global Offensive смогли одержать победы во 2-м туре чемпионата и оторвались от аутсайдеров сразу на шесть очков.
Российская Virtus.pro (из-за санкций выступает под названием Outsiders) уверенно обыграла For The Win Esports из Португалии. G2 в напряжённой борьбе переиграла BIG (19:17, 19:16), а FaZe в трёх сетах оказалась сильнее бразильской MIBR.
В третьем турнире Virtus.pro встретится с FaZe Clan, G2 Esports проверит на прочность FTW, а MiBR сыграет с BIG. Матчи пройдут 9 сентября, начало — в 13:30 по московскому времени.
ESL Pro League Season 16 по CS:GO с призовым фондом $ 835 тыс. проходит с 31 августа по 2 ноября на Мальте. По итогам группы А в плей-офф вышли Team Vitality, Fnatic и Natus Vincere.
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