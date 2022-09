Игроки разнесли новый геймплейный ролик The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth

Издание GameSpot представило свежее геймплейное видео, посвящённое мобильной тактике The Lord Of The Rings: Heroes Of Middle-Earth. В ролике игровой процесс комментирует арт-директор проекта Крис Салазар.

Презентация подверглась критике со стороны игроков и поклонников творчества Джона Р.Р. Толкина. Они раскритиковали всё — и графику, и игровой процесс с визуальным стилем.

Кристофер Толкин был последним из бастиона людей, которые действительно заботились о наследии своего отца. Теперь, когда его больше нет, они продадут права тому, кто больше заплатит. О, и графика хуже, чем в более старых мобильных играх, но это не удивительно, учитывая, кто издаёт проект.

Некоторые пользователи попросили Electronic Arts уйти из игровой индустрии.

«Нарратив» здесь, «нарратив» там. Я вижу только один нарратив, и он разрушает то, что создал Толкин. Просто уйдите из игровой индустрии, EA. Если бы я мог вернуться в прошлое и не покупать ваши игры, чтобы не участвовать в финансировании этого безумия, я бы сделал это не задумываясь.

Ролику уже влепили почти 3 тысячи дизлайков, а количество лайков не достигло и двух сотен.

The Lord Of The Rings: Heroes Of Middle-Earth уже несколько месяцев тестируют на Филиппинах. Игра выйдет на iOS и Android. Точная дата релиза пока неизвестна.