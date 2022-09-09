Источник: Netflix хочет выпускать сериалы по серии в неделю

Netflix обдумывает отказаться от своей фирменной модели распространения сериалов, когда в один день выходят все серии нового сезона. Об этом сообщает Puck News.

Компания уже экспериментировала с моделью выпуска с «Озарком», «Очень странными делами» и «Лучше звонить Солу», разделяя сезоны на две половины. Подобная модель показала, что аудитория оказывается больше вовлечена в процесс и даже постепенно увеличивается.

Поэтому вдобавок к потенциальному разделению сезонов, когда половина серий выходит в один день, а другая — через месяц-два, может появиться и классическая модель выпуска. Речь идёт о еженедельном релизе новых серий, как это делают Disney+, HBO Max, Amazon и другие сервисы.

В первую очередь подобное решение поможет высококачественным сериалам создавать вокруг себя куда больше обсуждения, что позитивно сказывается на общих показателях шоу.

Netflix не просто так идёт на подобные меры: сервис теряет подписчиков и с трудом находит новых. А конкуренты, которые ещё не нагнали Netflix по числу подписчиков, сейчас находятся в фазе активного роста. Всё это плохо сказывается на вере инвесторов в платформу.