В «Человека-паука» на ПК добавили «советского» героя
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Моддеры Demosfen87 и Loneiroi добавили в «Человека-паука» на ПК «Северного паука» — костюм, выполненный в постсоветском стиле. Модификация доступна на сайте Nexus Mods.
Постсоветский паук носит немного потрёпанную крафтовую куртку, треники и лёгкие кроссовки. Супергерой выглядит так, словно он живёт в российской провинции.
«Северного паука» изначально придумал российский графический художник Евгений Зубков. Он представил арты с провинциальным паучком в ноябре 2020-го.
Я родился и провёл раннее детство в маленьком сибирском городке Алейск. Когда зима длилась полгода, а температура улетала далеко в минус, моим основным развлечением была видеокассета с «Человеком-пауком 1994», которую я буквально засматривал до дыр. Потом стоял у окна и представлял, как эти сюжеты разворачивались бы здесь. Каким был бы «Паук», никогда не видевший небоскрёбов. Тогда и родилась основа проекта, который я наконец решился реализовать.
ПК-версия обновлённого «Человека-паука» вышла в Stream и EGS 12 августа.
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