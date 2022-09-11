Ubisoft не делает ремейк Assassin's Creed

До презентации Assassin's Creed Mirage ходил слух, что Ubisoft делает сезонный пропуск с ремейком первой Assassin's Creed. Однако это не так, что прессе подтвердили в компании.
В рамках инициативы Assassin’s Creed Infinity будут выходить совсем разные игры, благодаря чему появятся небольшие проекты от команд вроде Ubisoft Chengdu, Ubisoft Sofia и Ubisoft Singapore. Пока говорить о них не готовы, но среди них точно нет ремейка первой AC и «кроссовера» в Египте.
Цель Ubisoft — сделать пару больших Assassin's Creed с абсолютно разным подходом, чтобы условные фанаты Assassin's Creed Odyssey получили свою игру (AC Red про Японию), а те, кому не нравится RPG-направленность, сейчас сыграли в AC Mirage, а после получили большую AC Hexe. Про неё деталей пока нет.
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