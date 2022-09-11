Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Масса свежих кадров Mario + Rabbids Sparks of Hope и анонс DLC с Рейманом

Масса свежих кадров Mario + Rabbids Sparks of Hope и анонс DLC с Рейманом
Комментарии

Разработчики тактической Mario + Rabbids Sparks of Hope продемонстрировали семь минут игрового процесса и анонсировали DLC с Рэйманом.

В ролике показали, как Марио и его друзья проходят одну из миссии, где дают отпор одному из боссов. В видео нас также познакомили с искрами, которые дают героям на поле боя различные усиления и дополнительную защиту. В новой части Mario + Rabbids игрокам предстоит вновь собрать команду из известных и забавных персонажей Nintendo и Ubisoft. Им нужно посетить несколько планет, чтобы дать недругам отпор и спасти искры.

Ubisoft также пообещала выпустить для игры три дополнения. Третье будет посвящено Рэйману — знакомому любителям платформеров герою серии Rayman.

Mario + Rabbids Sparks of Hope выходит на Nintendo Switch 20 октября.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022