Масса свежих кадров Mario + Rabbids Sparks of Hope и анонс DLC с Рейманом

Разработчики тактической Mario + Rabbids Sparks of Hope продемонстрировали семь минут игрового процесса и анонсировали DLC с Рэйманом.
В ролике показали, как Марио и его друзья проходят одну из миссии, где дают отпор одному из боссов. В видео нас также познакомили с искрами, которые дают героям на поле боя различные усиления и дополнительную защиту. В новой части Mario + Rabbids игрокам предстоит вновь собрать команду из известных и забавных персонажей Nintendo и Ubisoft. Им нужно посетить несколько планет, чтобы дать недругам отпор и спасти искры.
Ubisoft также пообещала выпустить для игры три дополнения. Третье будет посвящено Рэйману — знакомому любителям платформеров герою серии Rayman.
Mario + Rabbids Sparks of Hope выходит на Nintendo Switch 20 октября.
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