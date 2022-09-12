Источник: до конца месяца Sony покажет важную игру
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Известный инсайдер The Snitch, который ранее делился достоверной информацией о различных играх, сообщил, что совсем скоро Sony представит игру по совершенно новой IP.
По информации источника инсайдера, это должно произойти до 1 октября. Какими-либо другими деталями о разрабатываемом проекте The Snitch не поделился. На его сообщение в Discord можно посмотреть на скриншоте ниже.
Предположительно, анонс может произойти на крупной презентации Sony, которая, по слухам, должна состояться в сентябре. Ранее The Snitch намекал, что шоу стоит ждать ближе к середине месяца. Уже 12-е число, и если Sony действительно что-то готовит, то анонсировать презентацию должны уже на этой неделе, дальше тянуть уже некуда.
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