Бумыч вернулся на про-сцену CS:GO, сыграв на турнире в Москве за команду стримеров

Бывший капитан Natus Vincere Кирилл Boombl4 Михайлов впервые с мая сыграл на турнире по CS:GO. На чемпионате PARI PATRIKI VIBE LAN в Москве он выступает за команду BEBRA вместе со стримерами Buster, poka, fANDER и ANASTAZE.

Возвращение на про-сцену вышло не очень удачным — в первом сете матча с Websterz Михайлов стал худшим по статистике. Однако в ходе серии Бумыч смог исправиться, оформив эйс в одном из раундов и закончив игру с рейтингом 1.23. Статистика по фрагам — 71:56, и это лучший результат на сервере.

Турнир PARI PATRIKI VIBE LAN с призовым фондом $ 10 тыс. проходит с 12 по 15 сентября в Москве. Участие принимают как команды стримеров, так и профессиональные коллективы, среди которых K23, Forward Gaming и AVANGAR.