Источник: «Ведьмака» уже продлили ещё на два сезона

Недавно Netflix объявил об окончании съёмок третьего сезона «Ведьмака». По информации источников издания Redanian Intelligence, компания уже дала добро на четвёртый и пятый сезоны шоу.

Более того, над ними собираются работать поочерёдно. Сначала планируется написать сценарий и снять четвёртый сезон, а следом то же самое проделать и с пятым. Данных о том, когда именно начнутся съёмки новых сезонов, нет, однако это может случиться уже до конца года. К примеру, в декабре.

Сейчас третий сезон шоу проходит этап постпродакшена, который может занять от шести до восьми месяцев. Netflix ещё не объявила дату выхода нового сезона «Ведьмака». Его премьера должна состояться в 2023 году.



Второй сезон «Ведьмака» вышел на Netflix в декабре 2021 года.