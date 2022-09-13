Источник: «Ведьмака» уже продлили ещё на два сезона
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Недавно Netflix объявил об окончании съёмок третьего сезона «Ведьмака». По информации источников издания Redanian Intelligence, компания уже дала добро на четвёртый и пятый сезоны шоу.
Более того, над ними собираются работать поочерёдно. Сначала планируется написать сценарий и снять четвёртый сезон, а следом то же самое проделать и с пятым. Данных о том, когда именно начнутся съёмки новых сезонов, нет, однако это может случиться уже до конца года. К примеру, в декабре.
Сейчас третий сезон шоу проходит этап постпродакшена, который может занять от шести до восьми месяцев. Netflix ещё не объявила дату выхода нового сезона «Ведьмака». Его премьера должна состояться в 2023 году.
Второй сезон «Ведьмака» вышел на Netflix в декабре 2021 года.
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