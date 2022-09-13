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Для Bayonetta 3 показали семь минут динамичного экшена

Для Bayonetta 3 показали семь минут динамичного экшена
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Nintendo после Direct выпустила семиминутный геймплейный трейлер Bayonetta 3, который посвящён различным особенностям игры.

В видео показали, как сражения и добивания самой ведьмы, которые в большинстве своём знакомы поклонникам предыдущих частей, так и нечто новое, вроде возможности призывать на поле демонов — ими при необходимости даже можно управлять, переключаясь с ведьмы и обратно. В игровом процессе делают особую ставку на возможность призывать демона — его помощь можно задействовать даже во время Witch Time (замедление времени).

Также показали геймплей за Виолу — второго играбельного персонажа. Она отличается от Байонетты и чем-то напоминает Данте из Devil May Cry.

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Bayonetta 3 выходит 28 октября исключительно для Nintendo Switch.

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