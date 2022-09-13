Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Владельцы «Твиттера» одобрили сделку с Илоном Маском. Но сам Маск надеется отказаться

Владельцы «Твиттера» одобрили сделку с Илоном Маском. Но сам Маск надеется отказаться
Комментарии

Акционеры «Твиттера» одобрили сделку по продаже социальной сети за $ 44 млрд Илону Маску. Большинство одобрили сделку до официального голосования. Но теперь начинается самое интересное, ведь Маск уже больше трёх месяцев пытается отказаться от покупки.

Миллиардер объявил о покупке соцсети в 14 апреля, а процесс запустили 25 апреля, однако уже 13 мая сделка встала на паузу из-за неуверенности Маска в правдивости предоставленных ему данных о количестве ботов в «Твиттера». Ситуация моментально стала публичной.

Если совсем коротко, то текущее согласие акционеров означает, что в октябре пройдёт отдельный суд касательно сделки — там и станет известно, заставят ли миллиардера покупать социальную сеть или примут аргументы Маска про недостоверность документов.

Илон Маск окончательно дискредитировал себя. Отмыться будет практически невозможно Илон Маск окончательно дискредитировал себя. Отмыться будет практически невозможно
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022