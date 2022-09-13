Владельцы «Твиттера» одобрили сделку с Илоном Маском. Но сам Маск надеется отказаться

Акционеры «Твиттера» одобрили сделку по продаже социальной сети за $ 44 млрд Илону Маску. Большинство одобрили сделку до официального голосования. Но теперь начинается самое интересное, ведь Маск уже больше трёх месяцев пытается отказаться от покупки.

Миллиардер объявил о покупке соцсети в 14 апреля, а процесс запустили 25 апреля, однако уже 13 мая сделка встала на паузу из-за неуверенности Маска в правдивости предоставленных ему данных о количестве ботов в «Твиттера». Ситуация моментально стала публичной.

Если совсем коротко, то текущее согласие акционеров означает, что в октябре пройдёт отдельный суд касательно сделки — там и станет известно, заставят ли миллиардера покупать социальную сеть или примут аргументы Маска про недостоверность документов.