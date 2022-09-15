Источник: Samsung вернётся в Россию в самое ближайшее время
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Ведущий YouTube-канала PRO Hi-Tech Илья Корнейчук заявил, что Samsung полностью возобновит свою деятельность в России. Причиной якобы стал новый мировой энергетический кризис, из-за которого производить различные товары станет намного выгоднее именно в РФ.
В России дешёвое электричество. В мире не только глобальный экономический кризис, но еще и глобальный энергетический кризис. При этом Россия – это энергетическая держава, у нас дешёвое электричество. У Samsung здесь есть свои заводы – они работают и поставляют продукцию на другие рынки. При этом компания может открыть в нашей стране и новые заводы.
Корнейчук отметил, что его инсайд должен подтвердиться в ближайшее время, однако Samsung до сих пор не делала никаких заявлений о возращении в Россию. Ролик был записан 12 сентября, и если информация блогера верна, то корпорация должна вернуться в РФ в самое ближайшее время.
О грядущем возвращении Samsung также сообщили источники «Известий». По данным издания, это должно произойти до конца года, а первые официальные поставки могут возобновиться уже в октябре.
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