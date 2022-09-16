Джеймс Кэмерон верит в игру по «Аватару» от Ubisoft
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Режиссёр «Аватара» Джеймс Кэмерон недавно пообщался с журналистом издания IGN и рассказал про игру по франшизе, которую разрабатывает Ubisoft, — Avatar: Frontiers of Pandora.
По словам постановщика, он не лезет в игровую индустрию и не указывает Ubisoft, как им разрабатывать игру, однако Кэмерон всё равно следит за тем, чтобы все события проекта были строго в рамках канона.
Мы взволнованы тем, какой эта игра получится от Ubisoft. Я не указываю им, что делать, — они знают свой мир, свой бизнес, свой рынок. Мы просто внимательно следим за тем, чтобы они не делали ничего, что не было бы каноническим с точки зрения культуры На'ви, и того, что RDA делает на Пандоре.
Сам режиссёр рад, что вселенная «Аватара» расширяется, и, если игра окажется успешной, в дальнейшем вселенная станет ещё больше.
Фильм «Аватар: Путь воды» выйдет в кинотеатрах 16 декабря, а релиза Avatar: Frontiers of Pandora стоит ждать лишь в период с 30 апреля 2023 года по март 2024 года.
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