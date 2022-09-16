Долгожданная Hollow Knight: Silksong выйдет на PS4 и PS5

Вечером 16 сентября Sony неожиданно выпустила короткий пост в своих соцсетях, в котором заявила, что долгожданная метроидвания Hollow Knight: Silksong доберётся до PlayStation 4 и PlayStation 5. Каких-либо подробностей или дополнительной информации представлено не было.

Наточите свои иглы — Hollow Knight: Silksong выйдет на PS4 и PS5.

Сама Hollow Knight: Silksong уже давно превратилась в мем из-за того, что её разработчики неохотно делятся информацией о сиквеле культовой метроидвании. Известно лишь то, что, помимо PS4 и PS5, проект доберётся и до ПК, Nintendo Switch, а также Xbox One и Xbox Series X/S. Между тем Microsoft на своей конференции в июне заявила, что все показанные игры выйдут до лета 2023 года, так что, возможно, фанатам осталось ждать совсем недолго.