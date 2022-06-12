Вышел свежий геймплейный трейлер долгожданной Hollow Knight: Silksong
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Во время шоу Xbox и Bethesda показали свежий трейлер долгожданной Hollow Knight: Silksong. В ролике показали главную героиню, Хорнет — одного из персонажей оригинального проекта.
Hollow Knight: Silksong — продолжение оригинальной Hollow Knight, вышедшей в 2017 году. Проект анонсировали ещё в 2019 году, однако с тех пор об игре не было особо слышно.
Релиз тайтла состоится на ПК, Xbox One, Xbox Series и Switch. В день выхода проект будет доступен в библиотеке Xbox Game Pass.
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