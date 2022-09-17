Sony готовит новый фильм по франшизе «Каратэ-пацан»

Sony анонсировала новый фильм по франшизе «Каратэ-пацан». Columbia Pictures, которая принадлежит Sony, назначила дату премьеры — она намечена на 7 июня 2024 года. Студия не раскрыла имя режиссёра и актёрский состав, но отметила, что это будет «возвращение к истокам».
Самый первый «Каратэ-пацан» вышел в прокат в 1984 году, он оказался коммерчески успешным, и в результате было снято три продолжения. Перезагрузка состоялась в 2010-м с премьерой фильма, где главные роли исполнили Джейден Смит и Джеки Чан. В 2018-м франшиза трансформировалась в сериал. В нём история развивается спустя 34 года после событий первой картины. К своим ролям вернулись актёры фильмов — Уильям Забка вновь сыграл Джонни, а Ральф Мачио снова воплотил на экране Дэниэла ЛаРуссо.
Sony Pictures также перенесла премьеры несколько своих фильмов. «Крейвена-охотника» начнут показывать не с 13 января, а с 6 октября 2023 года, «Мадам Паутину» сместили с 6 октября 2023 года на 16 февраля 2024-го, а «Гарфилда» в озвучке Криса Пратта — с 16 февраля на 2 мая 2024 года.
Компания также добавила в список грядущих премьер четыре проекта. Пока безымянный хоррор выйдет 6 января 2023 года, фильм «Пропавшая без вести» — 24 февраля 2023-го, а научно-фантастический проект «65» обещают выпустить 10 марта 2023-го. Новый супергеройский блокбастер по вселенной Marvel, который пока без названия, зрители увидят 12 июля 2024 года.
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