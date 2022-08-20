Sony вывела создателя Days Gone из себя — дело в актёре для фильма

19 августа стало известно о том, что киноподразделение PlayStation Productions занимается разработкой полнометражного фильма по Days Gone (в России вышла под названием «Жизнь после»). Главную роль в адаптации сыграет Сэм Хьюэн («Чужестранка»).

Судя по всему, создатель Days Gone Джефф Росс не оценил каст будущего фильма. По его словам, идеальным кандидатом стал бы Сэм Уитвер, который записывал движения и озвучивал Дикона Сент-Джона в самой игре.

Абсолютно нелепо, что они не взяли на главную роль Сэма Уитвера. Он подходит по телосложению, внешности и актёрской игре.

В комментариях фанаты также не оценили ход самой Sony. К тому же многие негодуют из-за того, что в своё время продолжению Days Gone так и не дали зелёный свет. При этом фильм, на который может уйти куда больше денег, компания всё-таки снимет.