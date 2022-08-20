Sony вывела создателя Days Gone из себя — дело в актёре для фильма
Поделиться
19 августа стало известно о том, что киноподразделение PlayStation Productions занимается разработкой полнометражного фильма по Days Gone (в России вышла под названием «Жизнь после»). Главную роль в адаптации сыграет Сэм Хьюэн («Чужестранка»).
Судя по всему, создатель Days Gone Джефф Росс не оценил каст будущего фильма. По его словам, идеальным кандидатом стал бы Сэм Уитвер, который записывал движения и озвучивал Дикона Сент-Джона в самой игре.
Абсолютно нелепо, что они не взяли на главную роль Сэма Уитвера. Он подходит по телосложению, внешности и актёрской игре.
В комментариях фанаты также не оценили ход самой Sony. К тому же многие негодуют из-за того, что в своё время продолжению Days Gone так и не дали зелёный свет. При этом фильм, на который может уйти куда больше денег, компания всё-таки снимет.
Новость по темеВ сиквеле Days Gone герой стал бы сильнее, а мир — разнообразнее
Комментарии
- 20 августа 2022
-
15:22
-
15:06
-
14:56
-
14:26
-
14:18
-
13:57
-
13:51
-
13:26
-
12:51
-
12:35
- 19 августа 2022
-
23:26
-
21:46
-
20:57
-
20:44
-
20:42
-
19:42
-
19:05
-
18:38
-
18:08
-
17:33
-
16:39
-
16:05
-
16:03
-
15:38
-
15:11
-
14:31
-
14:20
-
14:13
-
13:56
-
13:54
-
13:36
-
13:08
-
12:38
-
11:50
-
11:09
Партнерский контент