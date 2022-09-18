Случилась огромная утечка GTA 6 — больше 50 минут геймплея и исходный код

Пользователь GTAForums под ником teapotuberhacker опубликовал на форуме несколько десятков гемйплейных роликов якобы раннего билда GTA 6. После его публикации в сеть слили около 10 тыс строчек кода игры.
Ролики уже загрузили на YouTube. А журналист и инсайдер Джейсон Шрайер заявил, что это, возможно, действительно билд оригинальной GTA 6. Он также напомнил, что события новой части культового цикла будут крутится вокруг двух персонажей, которые будут действовать в Vice City. Ещё ранее он и другие инсайдеры утверждали, что в игре одним их игровых героев будет женщина, судя по геймплейным видео, они были правы.
В видео показан игровой процесс и за мужчину, и за женщину. В них демонстрируются анимации, стрельба из различных положений, ограбление магазина, погоня и прогулка по ночному клубу.
Судя по названиям роликов, они были записаны в период между 2021 и 2022-м годами. Дата последнего — текущий сентябрь.
В начале августа глава Take-Two Штраус Зельник заявил, что новая часть GTA установит новую планку для всей индустрии развлечений. Дата премьеры нового боевика пока неизвестна.
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