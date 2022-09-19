Halo Infinite разочаровала и Microsoft, утверждают инсайдеры

Популярный видеоблогер Бред Сэмс, освещающий игровую индустрию и игры Xbox в частности, выпустил ролик о ситуации в студии 343 Industries. По информации его источников, последний проект команды, Halo Infinite, не оправдал ожиданий Microsoft, именно поэтому в верхушке студии недавно начались крупные перестановки.
По данным Сэмса, Infinite должна была стать игрой-сервисом в духе Destiny, регулярно получающей новый контент. Таким образом шутер смог бы держаться на плаву, не только удерживая основную аудиторию Halo, но и привлекая к проекту новых игроков. Однако студия постоянно нарушала сроки: сперва перенесла релиз игры на год, а уже после выхода откладывала новые сезоны и отменила почти готовый локальный кооператив. В итоге аудитория бесплатного шутера в Steam за 10 месяцев упала на 97%, в то время как конкуренты только набирают обороты.
В итоге блогер не знает, продолжит ли Microsoft вкладываться в Infinite или поручит новому руководству 343 Industries работу над новой частью в серии. Вполне возможно, разработку следующей части серии издатель будет контролировать куда серьёзнее.
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