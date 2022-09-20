В Dota 2 добавили наклейки участников The International. Они помогают улучшить Battle Pass

Разработчики Dota 2 выпустили обновление для игры, которое содержит наклейки игроков и команд, принимающих участие в чемпионате мира The International 2022.
Стикеры четырёх видов (обычные, блестящие, голографические и золотые) доступны владельцам боевого пропуска. На 1-м, 150-м и 300-м уровне Battle Pass игроки получат по четыре капсулы с наклейками.
Кроме того, капсулы можно купить в магазине Dota 2 — 50% от дохода будут равномерно распределены между командами. Цена одной капсулы в России составляет 62 рубля. Помимо этого, конкретные наклейки доступны на Торговой площадке Steam.
Фото: Dota 2
Из полученных наклеек можно будет собирать коллекцию. Если собрать ряды из эмблемы и пяти игроков одной команды, можно получить бонусные очки для боевого пропуска. Всего таким образом можно улучшить его на 16 уровней.
- 1 ряд наклеек — 1 уровень Battle Pass;
- 5 рядов наклеек — 3 уровня Battle Pass;
- 10 рядов наклеек — 5 уровней Battle Pass;
- 30 рядов наклеек — 7 уровней Battle Pass.
Фото: Dota 2
Помимо этого, наклейки игроков можно прикреплять к персонажам в своём профиле или на странице героя. Это будет отображаться на экране соперников и лучших игроков во время матчей в Dota 2.
На данный момент в игре доступны только наклейки 12 лучших команд профессионального сезона, в том числе Team Spirit, PSG.LGD и Evil Geniuses. Стикеры с другими участниками The International 2022 будут добавлены позже.
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