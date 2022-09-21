Авторы Overwatch 2 рассказали историю новой героини шутера — Кирико

Разработчики Overwatch 2 из Blizzard знакомят геймеров с новой героиней шутера — девушкой по имени Кирико. Авторы выпустили ролик с предысторией Кирико, его можно посмотреть ниже.
Кирико родилась в Японии, её воспитывали мама и бабушка. С детства девушка училась искусствам ниндзя и лекаря. Она выросла и стала помогать простым людям, а позже завязала крепкую дружбу со многими членами организации Overwatch, включая братьев Хандзо и Гэндзи.
Кирико представляет собой персонажа поддержки. Она сможет лечить союзников, а врагов атаковать с помощью ножей. Ультимативная способность Кирико — призывать дух волка, поддерживающий союзников.
Overwatch 2 выйдет 4 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. Шутер будет условно-бесплатным, в нём будет боевой пропуск.
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