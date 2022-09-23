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В сюжетной кампании Call of Duty: Modern Warfare 2 будет 16 миссий

В сюжетной кампании Call of Duty: Modern Warfare 2 будет 16 миссий
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Согласно датамайнеру из сайта Insider Gaming, в сюжетной кампании Call of Duty: Modern Warfare 2 будет 16 миссий. Появились и их названия, однако важно помнить, что к релизу некоторые из названий могут измениться.

Примечательно, что в списке есть миссия Backstapped («Удар в спину»). Это вполне может быть миссия с предательством Шепарда, в оригинале она называлась Loose Ends («Незаконченные дела»). О появлении этого уровня официально пока неизвестно.

Какие миссии будут в Call of Duty: Modern Warfare 2

  • Backstabbed
  • Border
  • Convoy Chase
  • Gunship
  • Intercept
  • Marina
  • Montage
  • Nightwar
  • Party
  • Prison
  • Shadowbase
  • ShipAF
  • Stolen
  • Strike
  • Tower
  • Wounded

Ещё в списке есть миссия ShipAF, известная как Dark Water. Разработчики из Infinity Ward официально продемонстрировали её ранее.

Call of Duty: Modern Warfare 2 выйдет 28 октября на всех актуальных платформах. А доступ к кампании предзаказавшие получат уже 20-го числа.

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