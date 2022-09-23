В сюжетной кампании Call of Duty: Modern Warfare 2 будет 16 миссий
Поделиться
Согласно датамайнеру из сайта Insider Gaming, в сюжетной кампании Call of Duty: Modern Warfare 2 будет 16 миссий. Появились и их названия, однако важно помнить, что к релизу некоторые из названий могут измениться.
Примечательно, что в списке есть миссия Backstapped («Удар в спину»). Это вполне может быть миссия с предательством Шепарда, в оригинале она называлась Loose Ends («Незаконченные дела»). О появлении этого уровня официально пока неизвестно.
Какие миссии будут в Call of Duty: Modern Warfare 2
- Backstabbed
- Border
- Convoy Chase
- Gunship
- Intercept
- Marina
- Montage
- Nightwar
- Party
- Prison
- Shadowbase
- ShipAF
- Stolen
- Strike
- Tower
- Wounded
Ещё в списке есть миссия ShipAF, известная как Dark Water. Разработчики из Infinity Ward официально продемонстрировали её ранее.
Call of Duty: Modern Warfare 2 выйдет 28 октября на всех актуальных платформах. А доступ к кампании предзаказавшие получат уже 20-го числа.
Комментарии
- 23 сентября 2022
-
10:14
-
09:54
-
09:27
- 22 сентября 2022
-
21:50
-
21:20
-
20:30
-
19:51
-
19:49
-
19:02
-
18:45
-
18:37
-
18:05
-
17:59
-
17:38
-
17:20
-
17:10
-
16:30
-
16:25
-
16:05
-
15:55
-
15:42
-
15:23
-
14:51
-
14:43
-
14:23
-
14:22
-
14:15
-
14:00
-
13:26
-
13:16
-
12:44
-
12:42
-
12:04
-
11:29
-
10:35
Партнерский контент