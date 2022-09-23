В PUBG Mobile появилась новая античит-система

Авторы PUBG Mobile официально представили Fog of War — новую систему борьбы с читерами. Программа работает так — она сканирует локации игры, потом выявляет читеров и ограничивает им видимость, блокируя возможность смотреть сквозь стены и определять местоположение оппонентов вне зоны видимости.
Ранее Fog of War был ограниченно запущен на некоторых серверах. В результате на тестируемых картах количество сообщений о недобросовестных пользователях с рентгеновским зрением снизилось более чем на 50%, а в ряде регионов — до 62%. Авторы планируют постоянно дорабатывать и оптимизировать систему, чтобы в итоге «положить конец всем читерам».
Недавно создатели PUBG Mobile объявили о партнёрстве с Dragon Ball. Коллаборация посвящена успешному шествию полнометражного аниме «Драконий жемчуг: Супер — супергерой» по кинотеатрам мира.
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