В PUBG Mobile появилась новая античит-система

Авторы PUBG Mobile официально представили Fog of War — новую систему борьбы с читерами. Программа работает так — она сканирует локации игры, потом выявляет читеров и ограничивает им видимость, блокируя возможность смотреть сквозь стены и определять местоположение оппонентов вне зоны видимости.

Ранее Fog of War был ограниченно запущен на некоторых серверах. В результате на тестируемых картах количество сообщений о недобросовестных пользователях с рентгеновским зрением снизилось более чем на 50%, а в ряде регионов — до 62%. Авторы планируют постоянно дорабатывать и оптимизировать систему, чтобы в итоге «положить конец всем читерам».

Недавно создатели PUBG Mobile объявили о партнёрстве с Dragon Ball. Коллаборация посвящена успешному шествию полнометражного аниме «Драконий жемчуг: Супер — супергерой» по кинотеатрам мира.