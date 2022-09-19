Талибы запретили PUBG Mobile в Афганистане за пропаганду насилия

Как сообщают некоторые западные издания, радикальная исламистская группировка «Талибан» (запрещена в России как террористическая) запретила в Афганистане мобильную версию PUBG. Забавно, что запрет объяснили тем, что королевская битва пропагандирует насилие во всех его видах.

При этом обычную PUBG: Battlegrounds, судя по всему, не стали запрещать из-за того, что она гораздо менее популярна в Афганистане. Помимо него, игра также запрещена в Иране, Непале, Индии, Иордании, Израиле и некоторых других странах.

Прямо сейчас PUBG Mobile доступна как на iOS, так и на Android. Так что если жители вышеупомянутых стран захотят поиграть в шутер на своём смартфоне, то им придётся воспользоваться VPN-программами, подключаясь к серверам других государств. Однако в этом случае их наверняка подведёт высокий пинг.