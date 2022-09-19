Талибы запретили PUBG Mobile в Афганистане за пропаганду насилия

Как сообщают некоторые западные издания, радикальная исламистская группировка «Талибан» (запрещена в России как террористическая) запретила в Афганистане мобильную версию PUBG. Забавно, что запрет объяснили тем, что королевская битва пропагандирует насилие во всех его видах.
При этом обычную PUBG: Battlegrounds, судя по всему, не стали запрещать из-за того, что она гораздо менее популярна в Афганистане. Помимо него, игра также запрещена в Иране, Непале, Индии, Иордании, Израиле и некоторых других странах.
Прямо сейчас PUBG Mobile доступна как на iOS, так и на Android. Так что если жители вышеупомянутых стран захотят поиграть в шутер на своём смартфоне, то им придётся воспользоваться VPN-программами, подключаясь к серверам других государств. Однако в этом случае их наверняка подведёт высокий пинг.
- 19 сентября 2022
-
18:01
-
17:34
-
17:13
-
16:45
-
16:20
-
16:19
-
15:57
-
15:48
-
15:36
-
15:14
-
15:06
-
14:43
-
14:23
-
14:18
-
14:10
-
13:46
-
13:36
-
13:15
-
13:13
-
13:11
-
12:39
-
12:22
-
11:51
-
11:38
-
11:14
-
10:16
-
09:54
-
09:26
-
01:17
- 18 сентября 2022
-
23:48
-
20:15
-
20:10
-
19:50
-
18:59
-
18:17