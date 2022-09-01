В PUBG Mobile пройдёт кроссовер с культовой Dragon Ball

Создатели PUBG Mobile объявили о партнёрстве со знаменитой вселенной Dragon Ball. Коллаборация приурочена к успешному шествию полнометражного аниме «Драконий жемчуг: Супер — супергерой» по кинотеатрам мира. Фильм уже стал одним из самых прибыльных и успешных в истории японской анимации.
Подробности кроссовера издатель раскроет в ближайшее время. Скорее всего, в PUBG Mobile скоро станут доступны персонажи вселенной Dragon Ball. Возможно, игроков ждёт и тематический ивент.
16 августа подобный кроссовер прошёл и в Fortnite. В одной из самых популярных королевских битв стали доступны скины персонажей Dragon Ball.
В июне в честь выхода третьего сезона сериала «Пацаны» в PUBG Mobile появились костюмы героев сериала — наряды Хоумлендера, Старлайт и Солдатика. В игру также добавили тематические облики для оружия, рюкзаки и парашют.
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