В PUBG Mobile пройдёт кроссовер с культовой Dragon Ball

Создатели PUBG Mobile объявили о партнёрстве со знаменитой вселенной Dragon Ball. Коллаборация приурочена к успешному шествию полнометражного аниме «Драконий жемчуг: Супер — супергерой» по кинотеатрам мира. Фильм уже стал одним из самых прибыльных и успешных в истории японской анимации.



Подробности кроссовера издатель раскроет в ближайшее время. Скорее всего, в PUBG Mobile скоро станут доступны персонажи вселенной Dragon Ball. Возможно, игроков ждёт и тематический ивент.

16 августа подобный кроссовер прошёл и в Fortnite. В одной из самых популярных королевских битв стали доступны скины персонажей Dragon Ball.



В июне в честь выхода третьего сезона сериала «Пацаны» в PUBG Mobile появились костюмы героев сериала — наряды Хоумлендера, Старлайт и Солдатика. В игру также добавили тематические облики для оружия, рюкзаки и парашют.